Adam Lambert: Das ist das neue Video „Coming In Hot“

Sonntag, 30. Juni 2019 23:50 Uhr

US-Popstar Adam Lambert veröffentlichte in dieser Woche mit „Comin In Hot“ die dritte Nummer aus seinem neuen Album „Velvet“. Geschrieben wurde der Titel von Adam Lambert, Michelle Buzz, Andrew Davidson, Sean Davidson, Katie Pearlman und proudziert von The Monarch.

Das Video zu „Comin In Hot“ setzt im Prinzip die Geschichte der letzten Single „New Eyes“ fort. Im Video zu sehen ist die wundervolle Miss Shalae als „The Goddess“, die man als Mutter des Hauses von Yves Saint Laurent aus der Ballroom Szene kennt.

Im Februar 2019, kurz nach der großartigen Performance bei der diesjährigen Oscar- Verleihung mit Queen, überraschte Adam seine Fans mit dem neuen Song ‘Feel Something’ (ebenfalls auf dem kommenden Album ‘Velvet’).

Vier Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Albums ‘The Original High’, welches in den USA die Top 3 und in Grossbritannien die Top 10 erreichte und weltweit über 3 Millionen Einheiten zählt, steht nun das brandneue Album ‚Velvet’ in den Startlöchern. Das Vorgänger- Album ‘Trespassing’ war das erste Album eines offiziell geouteten schwulen Künstlers, das es in den amerikanischen Billboard Charts auf Platz 1 schaffte.

Seit der Veröffentlichung von ‘The Original High’ war Adam mit Queen auf Tour (Queen + Adam Lambert), inklusive einer großen weltweiten Arena-Tour und weiteren Shows in Nordamerika, die diesen Juli starten sowie einer kürzlich angekündigten Stadiontour, die nach Australien und Asien führt. Ausserdem konnte man ihn, wenn auch nur kurz, im preisgekrönten Film ‘Bohemian Rhapsody’ bewundern.

Große Queen-Doku

Kürzlich wurde weiterhin bekannt, dass Adam die Stimme des ‘Emperor Maximus’ im animierten Film ‘Playmobil: Der Film’ spricht, der im August startet.

Im vergangenen Monat wurde die Dokumentation ‘The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story‘ auf ABC in den USA ausgestrahlt, diesen Sommer stehen die Ausstrahlungen in Großbritannien und weiteren internationalen Märkten an. Die erste Hälfte des neuen Albums „Velvet“ (Side A) wird im September erscheinen.