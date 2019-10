Adam Levine: Seine Tochter hasst es, wenn er singt

Adam Levines älteste Tochter mag es nicht, wenn er singt. Die dreijährige Dusty Rose ist kein Fan davon, wenn der Maroon 5-Frontmann ihr zum Einschlafen ein Ständchen singt.

Ihre 19 Monate alte Schwester Gio Grace dagegen kann gar nicht genug von der Stimme des ‚Girls Like You‘-Sängers bekommen. Bei seinem Besuch in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ am Montag (07. Oktober) erzählte der Sänger: „Man würde glauben, sie mag es, wenn ich ihr etwas vorsinge, aber sie mag es gar nicht so sehr. Ich wünschte, ich würde lügen.“

Quelle: instagram.com

„Ich bin von ihnen besessen“

Der 40-Jährige, der die beiden Mädchen gemeinsam mit seiner Ehefrau Behati Prinsloo großzieht, hatte sogar noch versucht, seine älteste Tochter mit seinem Gesang umzustimmen, doch dies lief nicht so wie geplant: „Ich weiß nicht, ob ich noch einmal den Mut aufbringe, um sie erneut damit zu konfrontieren.“

Nichts desto trotz kann der ‚She Will Be Loved‘-Interpret nicht genug von seinen Sprösslingen haben: „Ich bin von ihnen besessen. Ich liebe sie wahrhaftig in einer Art und Weise, von der ich nicht gewusst habe, dass ich einen Menschen lieben kann.“