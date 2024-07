Mit 150 Gästen in Mexiko Adam Levine und Behati Prinsloo: Große Party zum zehnten Hochzeitstag

Adam Levine und Behati Prinsloo gaben sich am 19. Juli 2014 das Jawort. (paf/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 16:17 Uhr

Adam Levine und Behati Prinsloo sind seit zehn Jahren verheiratet. Dieses besondere Ehejubiläum feierte das Paar am Wochenende mit 150 Gästen unter der mexikanischen Sonne.

Adam Levine (45) und Behati Prinsloo (36) haben sich zu ihrem zehnten Hochzeitstag etwas ganz Besonderes überlegt. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, feierte das Paar diesen Meilenstein gemeinsam mit 150 seiner engsten Freunde und seinen Familien. Als Location sollen der Maroon-5-Sänger und das Model die mexikanische Stadt San José del Cabo gewählt haben. Dort gaben sie sich vor zehn Jahren am 19. Juli 2014 das Jawort.

Gute Stimmung, gutes Essen

Nicht nur der Ort, auch die musikalische Begleitung blieb offenbar gleich: Auf der Feier, die demnach auf den Flora Farms stattfand, spielte wie schon bei ihrer Trauung die Band "Sublime with Rome". Die Gäste seien "glücklich und entspannt" gewesen, erklärte eine Insider "People". "Sie haben sich gefreut, mit dem Paar seinen großen Tag zu feiern."

Auf dem Speiseplan stand unter anderem hausgemachter Burrata, geröstetes Hühnchen und gebratener Wolfsbarsch. Dazu sollen Skinny Margaritas und Palomas mit Tequila der Marke Calirosa als Cocktails gereicht worden sein.

Lernten sich per E-Mail kennen

Levine und Prinsloos Beziehung begann ungewöhnlich. Ihre ersten Worte wechselten sie über E-Mails, wie Prinsloo einmal "Net-A-Porter" in einer Titelstory berichtete. Levine habe für ein Musikvideo nach einer Frau gesucht. Eine Freundin der beiden stellte den Kontakt zwischen dem jetzigen Paar her, das trotz Prinsloos Absage weiter in Kontakt blieb. Ihr erstes Treffen beschrieb das namibische Model gegenüber dem Magazin als "Liebe auf den ersten Blick".

Der Sänger und das ehemalige "Victoria's Secret"-Model haben gemeinsam drei Kinder. Im September 2016 kam ihre erste Tochter Dusty Rose (7) zur Welt. Zwei Jahre später, im Februar 2018, folgte Tochter Gio Grace (6). Ende Januar 2023 bekamen sie einen Sohn, dessen Namen bislang nicht bekannt ist.