Adam Sandler sehen wir hier als Rapper!

Mittwoch, 28. November 2018 23:07 Uhr

Neues gibt’s von US-Spaßvogel Adam Sandler! Der bekannte Comedian ist unter die Musiker gegangen und den Track gibt’s jetzt auch als Download auf den einschlägigen Portalen.

Telefon, Geldbörse und Schlüssel – diese drei Dinge braucht man, wenn man aus dem Haus geht nicht wahr. Theoretisch zumindest. Denn praktisch kommt eine schier endlose Liste hinzu, je nachdem, was man gerade so vorhat. Adam Sandler beispielsweise will zum Flughafen und verreisen. Er braucht also zusätzlich seinen Pass. Im Flieger ist ihm langweilig, was muss her? Der Laptop. Angekommen am Ziel, wären ein paar Wechselklamotten auch nicht verkehrt…

Netflix-Stand-Up-Show

Der Hollywood-Star und brillante Comedian hat einen hochgradig unterhaltsamen Rap-Song zu dieser Thematik geschrieben, der Teil seines Stand-Up-Bühnenprogramms Adam Sandler: „100% Fresh“ ist, das es jetzt bei Netflix zu sehen gibt.

Hier ist das Video „Phone Wallet Keys“!