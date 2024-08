Beauty & Fashion Adam Sandler: Seine Familie macht sich über seinen ‚albernen‘ Stil lustig

Adam Sandler - August 2024 - Netflix comedy special screening - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 16:00 Uhr

Adam Sandler witzelte darüber, dass er für seine „albernen“ modischen Entscheidungen von seiner Familie verspottet wird.

Der ‚Der schwarze Diamant‘-Star erzählte, dass er kein Fan davon sei, Trends zu folgen.

In einem aktuellen TikTok-Clip erklärte Adam gegenüber Mystery Fashionist sein Outfit und sagte: „Das sind Turnschuhe. Das sind ein paar alberne Shorts.“ Dann zeigte der Darsteller auf seinen Bauch und verriet, dass er einen Pullover und ein T-Shirt trage, um seinen Bauch zu „bedecken“. Der 57-jährige Komiker fügte hinzu, dass er sich keine großen Gedanken darüber macht, was er trägt: „Was auch immer im Schrank ist, ich schnappe es mir. Ich glaube, ich habe ein paar der gleichen Socken. Ich greife einfach danach, ich denke nicht viel darüber nach.“ Sandler fügte lachend hinzu: „Die meisten Leute in meiner Familie machen sich über mich lustig, aber ich mache weiter.“ Adam inspirierte den ‚Sandlercore‘-Trend, bei dem sich die Generation Z an seinen bequemen Outfits orientiert. In einem Interview mit ‚PEOPLE‘ sagte der Prominente: „Wissen Sie, das ist eine ganz zufällige Sache. Aber hier bin ich und trage alberne Klamotten und ich weiß nicht. Ich denke einfach nicht darüber nach.“