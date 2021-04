„Addams Family“-Darsteller Felix Silla verstorben

17.04.2021 12:51 Uhr

Der Schauspieler Felix Silla ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Cousin Itt in der TV-Serie "The Addams Family".

Der Schauspieler Felix Silla ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Er verlor einen jahrelangen Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Sein Schauspiel-Kollege Gil Gerard (78) bestätigte die traurige Nachricht via Twitter und schrieb: „Felix ist erst vor ein paar Stunden gestorben und das einzig Gute, das ich aus seinem Tod ziehen kann, ist, dass er nicht länger leiden musste.“ Gerard werde Silla schrecklich vermissen, besonders die tolle Zeit, die die beiden während ihren Panels gehabt hätten.

Felix died just a few hours ago and the only good I can draw from his passing is that he didn’t suffer any longer. I will miss him terribly, especially the great time we had at our panels. Just him telling me to ,” go ‘ f ‘ myself”. ?

— Gil Gerard (@Gil_Gerard) April 16, 2021