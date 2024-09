"The Saturn Times" Adele: Das steckt hinter ihrem eigenen Klatschblatt

Adele spielte vom 2. bis 31. August insgesamt zehn Konzerte in München. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 20:29 Uhr

Sängerin Adele hat bei ihren Konzerten in München ihr eigenes Klatschblatt samt humorvollen Schlagzeilen vertrieben. Jetzt teilte sie die Ausgaben auf Instagram und erklärte den Hintergrund der Satirezeitung.

Wer nicht in den Genuss gekommen ist, eines von Adeles (36) zehn Konzerten in München live miterlebt zu haben, hat neben einer atemberaubenden Show auch ein besonderes Detail verpasst: Während ihrer Mini-Residenz in der bayerischen Landeshauptstadt veröffentlichte die Sängerin jede Woche ihre ganz eigene Klatschzeitung und verteilte diese in der "Adele World".

Auf Instagram teilte Adele nun einige der Schlagzeilen und Artikel, die sie in "The Saturn Times" veröffentlicht hat, und erklärte zudem den Hintergrund des Projekts. "Nachdem ich jahrelang die Boulevardzeitungen ertragen musste, habe ich beschlossen, mitzumachen und meine eigene für die Shows in München zu kreieren", schrieb die 36-Jährige.

Sängerin scherzt über ihre Verlobung

Im ersten Artikel, den Adele nach den Shows des 2. und 3. August verfasste, heißt es etwa zu einem Foto der Sängerin auf einem Fahrrad vor der Bühne: "Tage vor der Eröffnungsnacht wurde Adele gesehen, wie sie auf dem Rad durch die Adele World flanierte, während sie sich auf die Shows in München vorbereitet. Ganz in Schwarz gekleidet und mit weißen Turnschuhen, achtete die in London geborene Sängerin darauf, sicher zu bleiben und trug verantwortungsvoll einen Helm. Eine Quelle sagte: 'Sie lachte sich den Arsch ab, während alle anderen hart arbeiteten.'"

"Ich schwöre, es war jede Woche mein Highlight, diese jeden Sonntag nach den Shows zu schreiben und zu erstellen… ich glaube, ich habe meine wahre Berufung verpasst!", scherzt Adele und resümiert: "Eine freundliche Verarschung meiner selbst! Es macht wirklich so viel Spaß, absoluten Unsinn zu schreiben." Dazu fügte die Sängerin ein Emoji des Planeten Saturn, für "The Saturn Times", an – wohl eine Anspielung auf ihr Saturn-Tattoo am Arm.

Am zweiten Wochenende veröffentlichte Adele einen Artikel zur regnerischen Wettervorhersage sowie eine "Anmerkung der Redaktion", in der sie Fans darauf hinwies, sich während des Konzerts nicht auf Stühle zu stellen und "nett zueinander" zu sein. In einem weiteren Artikel scherzt die Sängerin über die Neuigkeiten ihrer Verlobung: "Nachdem sie ihre Fans in einen Nervenzusammenbruch versetzt hatte, indem sie zum 100. Mal in diesem Jahr bekannt gegeben hat, dass sie verlobt ist, entdeckte die blonde Sängerin kostbare Momente in der Menge." Offenbar verlobten sich an dem Wochenende mehrere Paare im Publikum.

Adele gibt Weltrekord bekannt

In der letzten Ausgabe ihrer "Saturn Times" gab Adele dann in einem "World Exclusive" bekannt, einen Weltrekord geknackt zu haben: "Es ist offiziell! Adeles riesiger Bildschirm in München hat offiziell einen neuen Guinness-Weltrekord für den größten Bildschirm bei einem Outdoor-Konzert JEMALS gesetzt. In einem Interview mit 'Saturn Times' freute sich Adele: 'Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben! Von allen Bildschirmen in der Welt! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser einen neuen Rekord setzt?'"

Zudem stellte Adele jede Woche in einer "Spotlight"-Republik ein Mitglied ihres Teams vor. In der letzten Ausgabe ihrer Klatschzeitung richtete sie hier auch ein paar deutsche Worte an ihre Fans: "München, vielen Dank, dass ihr mich in eurer wunderschönen Stadt so herzlich empfangen habt", schrieb Adele.

Unter den Fans der Sängerin sind die Zeitungen längst zum Sammlerobjekt geworden. So bietet ein User auf der Verkaufsplattform Ebay zwei Ausgaben des Blatts zum stolzen Preis von 120 Euro an.