Adele hat bis jetzt 45 Kilo abgenommen

Bei Adele (31) purzeln seit einigen Monaten die Pfunde unaufhörlich. Die sonst so kurvige Sängerin hat ordentlich abgespeckt und zeigt sich auf neuesten Bildern rank und schlank. Seit der Trennung von ihrem Mann Simon Konecki ist sie sichtlich erschlankt.

Schaut man sich Bilder von Adele aus den Jahren 2006 bis 2008 an, so ist der Gewichtsverlust am deutlichsten zu erkennen. Damals hatte die junge Sängerin noch zahlreiche Kilos mehr auf den Rippen und zugegeben, ein eher fragwürdiges Styling.

45 Kilos sind weg

Mit dem Alter kam auch das Stilbewusstsein und Adele setzte mehr und mehr auf elegante Roben und auch ein paar Kilos verlor sie. Jetzt sollen es rund 100 Pfund sein, die sie abgenommen hat, das sind ca. 45 Kilos.

Das hat sie der Collegestudentin Lexi Larson verraten, wie das „People“-Magazin berichtete. Die beiden Frauen sollen sich im Urlaub in Anguilla über den Weg gelaufen sein und einige Minuten geplaudert haben. Lexi erzählte über die Begegnung: „Sie sagte, sie hat ungefähr 100 Pfund abgenommen und das ist so eine verrückte positive Erfahrung. Sie schien so glücklich zu sein und sie sah fantastisch aus. Sie schien wirklich zuversichtlich zu sein.“