Adele: Hier lacht sie über ihre Trennung

Liebeskummer Ade(le)! Die britische Popkönigin äußerte sich jetzt via Instagram erstmals zu ihrer schlagzeilenträchtigen Trennung – und das ziemlich deutlich.

Dass Sängerin Adele Adkins in der Lage ist über eine gescheiterte Liebe hinwegzukommen, steht spätestens nach ihren Welterfolgen wie “Someone like you” oder “Hello” fest. Üblicherweise verarbeitet die Londonerin ihren Herzschmerz in ihren hinreißenden Balladen. In einem Statement gab

Adele letzten Monat die Scheidung von Ehemann Simon Konecki bekannt und steht somit erneut vor einem Liebes-Aus, das für die Öffentlichkeit im Übrigen überraschend kam. Konsequent hält die Sängerin ihr Privatleben unter Verschluss.

Quelle: instagram.com

„Ich bleibe die Alte“

Nun äußert sich Adele kurz vor ihrem 31. Geburtstag am 5. Mai erstmals über Instagram zu ihrer Trennung von Noch-Ehemann Simon Konecki (angebnlich sollen sie sogar schon geschieden sein) – und zeigt dabei gegenüber ihren weit über 31 Millionen Followern wieder einmal Humor. Mittwochabend postete die Sängerin ein Bild mit der Überschrift: „Wenn du in deinen Gefühlen versinkst, dich aber dann daran erinnerst wer du wirklich bist.“ Die starke Botschaft dahinter: Nach vorne schauen! Ich bleibe ganz die Alte!

Das Meme zeigt die Oscar- und Grammy-preisgekrönte Balladen-Queen auf der einen Seite mit von Leid getragenen Gesicht- und andererseits in cooler Gewinner-Pose. Die Fans reagierten begeistert. Mittlerweile zählt das Bild fast eine Million Likes.

Übrigens: Die Collage ist keine Adele-Schöpfung. Sie kursiert schon seit einigen Jahren im Netz, verbunden mit Schlagworten wie „Trennung“, „Das Leben geht weiter“ oder eben „Was dich nicht umbringt, macht dich stärker“.

Da setzen wir noch einen drauf: Wie sang Schwedenstar Siw Malmquist schon 1964? „Liebeskummer lohnt sich nicht my Darling – weil schon morgen Dein Herz darüber lacht….“ (Klickt das Video oben!)