Adele megaschlank und sexy am Strand

Stimmwunder Adele (31) war eigentlich immer als kurviges Vollweib bekannt, in den letzten Monaten speckte die Sängerin jedoch ordentlich ab und ist kaum wiederzuerkennen. Ihre markanten Kurven sind weg, Adele ist jetzt rank und schlank.

Das rundliche Gesicht ist weg, die Wangenknochen der Sängerin sind deutlich zu erkennen, um Taille und Hüften hat sie auch ordentlich an Kilos verloren. Noch gibt es keine aktuellen Bilder von Veranstaltungen der Sängerin, doch jetzt sind neue Fotos von ihr aufgetaucht.

Quelle: twitter.com



Mit Harry Styles am Strand

Auf Urlaubsbildern aus Anguilla sieht man Adele in einem luftigen Sommerkleid, dass ihr neue schlanke Silhouette betont. Sie tollt ausgelassen am Strand herum und lässt es sich gut gehen. Am Strand wurde die 31-jährige übrigens mit Harry Styles und James Corden gesichtet (wir berichteten) – eine interessante Kombi.

Der Gewichtsverlust von Adele begann kurz nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki. Bereits im November besuchte sie den Geburtstag ihrem Kumpel Drake und zeigte sich erstmals erschlankt. Seitdem sind aber weitere Kilos gepurzelt – ob sie bewusst abnehmen wollte oder es Liebeskummer-Frust war, ist nicht bekannt.