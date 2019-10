Adele: Mit diesen Tricks nahm sie 20 Kilo ab

Beim 33. Geburtstag von Drake zeigte sich die völlig erschlankte Adele in einem sexy 20er-Jahre Partyoutfit und die ganze Welt bewunderte ihren neuen Superbody! Die britische Sängerin war immer als stimmgewaltige Sängerin mit weiblichen Rundungen bekannt.

Jetzt zeigt sich Adele mit 20 Kilo weniger auf den Rippen und ein Mann ist dafür verantwortlich: Personal-Trainer Pete Geracimo. Er machte bereits andere Stars und Sternchen rank und schlank und auch die Sängerin schwört auf die Tipps des Trainers.

Quelle: instagram.com

Cardio ist das Geheimnis

Und die heißen vor allem Cardio. Wie die „Bild“-Zeitung schreibt, macht Adele hauptsächlich einstündige Cardio-Workouts, Pilates-Stunden und Zirkeltraining mit Gewichten. Das harte Workout hat sich ausgezahlt, Adele sieht so gut aus wie noch nie.

Sie scheint ihren neuen sexy Body sehr zu genießen, feierte letzte Woche sehr ausgelassen mit Kumpel Drake und seinen Hip Hop-Kollegen wie Diddy, Snoop Dogg, Future und Co. in einem Nachtclub in Los Angeles. Nach ihrer Trennung von Ehemann Simon Konecki soll Adele übrigens mit dem britischen Rapper Skepta angebandelt haben. Bestätigt sind diese Gerüchte jedoch nicht.