23.10.2020 15:00 Uhr

Adele zeigt hier erstmals ihren sexy Body live im TV

Adele hat sich in den letzten Monaten sehr rar gemacht, nun feierte sie ihr TV-Comeback und alle Augen sind nur auf ihre neue, mega-schlanke Figur gerichtet.

Über Jahre war Stimmwunder Adele als Balladen-Frau mit der weiblichen, femininen Figur bekannt. In den letzten Monaten nahm die Sängerin aber stetig ab. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf einen offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit.

Erster Auftritt seit Jahren

Bereits vor einigen Tagen kündigte Adele ihren Auftritt in der US-Comedyshow „Saturday Night Live“ an. Sie wird am 24. Oktober als Gast-Moderatorin durch die Show führen.

Au Instagram schrieb sie: „Ich bin so aufgeregt und auch etwas verängstigt. Mein allererster Hosting-Gig und das ausgerechnet für SNL! Es sind fast 12 Jahre auf den Tag genau, dass ich das erste Mal während einer Wahl in der Show war. Was meinen Durchbruch in Amerika bedeutete.“

Quelle: instagram.com

Sie ist Gast-Moderatorin

Nun ist es soweit, die Instagram-Seite von „Saturday Night Live“ veröffentlichte einen ersten kurzen Clip mit Adele als Gast-Host. Sie trägt darin eine schwarze Maske und eine schmal-geschnittene Samt-Bluse, die ihre noch schmalere Taille in den Vordergrund rückt.

Für Adele ist es der erste Live-Auftritt nach Monaten, denn in der Öffentlichkeit hat sie sich sehr rar gemacht. Lediglich ein Paar neue Bilder auf Instagram gab es von der erschlankten Sängerin.

Mehr zum Thema:

So schlank wie nie

Seit ihrer Scheidung von Ex-Mann Simon Konecki hat Adele ihr Leben umgekrempelt. Sie hat etliche Kilos abgenommen und erstrahlt nun rank und schlank.

Erstmals zeigte sie ihren neuen heißen Body bei Drakes Geburtstag im letzten Jahr. Zu ihrem eigenen Geburtstag postete sie das erste Bild von sich auf Instagram, in einem super heißen, knappen schwarzen Kleid. Und was soll man sagen, Adele sieht einfach fantastisch aus.

Quelle: instagram.com

Galerie

Wann gibt es neue Musik?

Fans hoffen nun natürlich, dass man Adele ab sofort wieder häufiger zu sehen und vor allem auch zu hören bekommt. Denn auf neue Musik wartet man nun schon seit mehreren Jahren vergeblich.

Nach ihrer Tournee im Jahr 2017 war es verdächtig ruhig um sie geworden. Das letzte Album veröffentlichte Adele im Jahr 2015!

Quelle: instagram.com

(TT)