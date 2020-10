23.10.2020 16:00 Uhr

Adele zeigt ihre schlanke Figur in „Saturday Night Live“-Trailer

Seit Tagen freuen sich Fans auf Adeles Gastauftritt in der US-Show "Saturday Night Live". Jetzt veröffentlichte der Sender einen ersten Trailer, der natürlich auch die neue Figur der Sängerin zeigt.

Vor einigen Tagen kündigte Adele (32, „Hello“) ihren Auftritt als Gastgeberin der US-Comedyshow „Saturday Night Live“ am 24. Oktober an. Jetzt hat der Sender NBC auf Instagram einen ersten Clip mit Adele veröffentlicht, in dem die Sängerin ihre neue, schlanke Figur präsentiert.

Adele trägt in den Clip eine schwarze Hose und eine lilafarbene Samtbluse, die ihre erschlankte Taille deutlich zeigt. Außerdem trägt die Britin einen schwarzen Mundschutz, genauso wie die Sängerin H.E.R (23, „Slide“) und Schauspielerin Kate McKinnon (36, „Bombshell“), die neben ihr stehen.

Quelle: instagram.com

Adele bei „Saturday Night Live“: Wird sie auf der Bühne performen?

„Hi, ich bin Adele und bin diese Woche die Gastgeberin von ‚Saturday Night Live‘ mit Musikgast H.E.R“, sagt die 32-Jährige in dem Clip. Im Nebensatz deutet sie an, dass sie vielleicht auch selbst auf der Bühne singen wird. Viele Fans der Sängerin würde eine Gesangseinlage sicher freuen, denn ihr letzter großer musikalischer Auftritt ist bereits über drei Jahre her, 2015 kam das letzte Album „25“ raus.

Seitdem hat sich einiges geändert: Adele soll über 45 Kilo abgenommen haben und zeigte bisher nur wenige Bilder auf Instagram. Bei ihrem Auftritt am Samstag wird man erstmals ihre neue Figur in ganzer Pracht zu Gesicht bekommen.

(ncz/spot)