Adeline Norberg will ausziehen: „Möchte meinen eigenen Weg gehen“

Adeline Norberg steht kurz vor ihrem Schulabschluss. Doch offensichtlich plant die Tochter von Michael Wendler Cape Coral, die Wahl-Heimat ihrer Eltern nach der Schule zu verlassen.

„Nach der Highschool wünsche ich mir auf jeden Fall, in den USA aufs College zu gehen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und das Leben in vollen Zügen genießen“, so die 18-Jährige gegenüber RTL.

Quelle: instagram.com

Hochzeit in Las Vegas

„Da ich aus einem ruhigen Ort in Deutschland komme und es in Cape Coral auch ziemlich ruhig ist, würde ich gerne in eine Großstadt ziehen, wo es mehr zu erleben gibt.“

Doch bevor es Adeline in die weite Welt zieht, wird sie ihren Vater nochmal, bei seiner Hochzeit mit Laura Norberg begleiteten. Erst vor Kurzem haben die beiden sich standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Seitdem trägt die Influencerin den Nachnamen von Michaels Ex Claudia Norberg, was der aber so gar nicht passt.

Streit um den Nachnamen

Trotz der öffentlichen Sticheleien scheinen Michael Wendler und seine Laura aber entschlossen zu sein, im August nochmals in Las Vegas zu heiraten.