Adolf Hitler darf seinen Namen nicht ändern

Adolf Hitler sitzt wieder im Landtag. Nein, das ist kein Scherz. In Namibia wurde ein Politiker, der den fragwürdigen Namen trägt, mit einer deutlichen Mehrheit an Stimmen gewählt.

Ein Name, bei dem die Alarmglocken schrillen: Adolf Hitler. Im namibischen Wahlkreis Ompundja ist genau der jetzt zum Landrat gewählt worden. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um den nationalsozialistischen Diktator des deutschen Reichs, denn der verstarb bereits im April 1945.

Im Landrat einer ehemaligen deutschen Kolonie in Namibia sitzt seit heute ein Mann, mit einem ungewöhnlichen Namen: Adolf Hitler Uunona (66). Der Namibier, der der Regierungspartei Swapo angehört, erhielt vom afrikanischen Land 84,88 Prozent der Stimmen. Sein Name sorgt daraufhin weltweit für Aufmerksamkeit.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020