Weihnachten rückt näher Adventskalender selbst basteln: DIY-Ideen für jedes Budget

Für einen selbstgemachten Adventskalender gibt es verschiedenste Optionen. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 17:01 Uhr

DIY statt vorgefertigt: Ein selbstgemachter Adventskalender sorgt für eine persönliche Note und garantiert für weihnachtliche Vorfreude. Hier sind einige Vorschläge für jeden Geldbeutel.

Der Countdown bis Weihnachten wird erst richtig spannend, wenn ein Adventskalender jeden Tag eine kleine Überraschung bereithält. Im Handel kann man inzwischen die unterschiedlichsten vorgefertigten Kalender kaufen – von Fitness über Beauty-Produkte bis hin zu Schmuck oder sogar Alkohol. Aber viel schöner ist doch, Familie, Partner oder Freunde mit einem individuellen Adventskalender zu überraschen. Hier gibt es kreative DIY-Ideen, die zu jedem Budget passen.

Der Budgetfreundliche

Schon für weniger als zehn Euro lässt sich ein charmanter Adventskalender basteln. Dazu benötigt man nur 24 Briefumschläge, etwas Papier und ein wenig Inspiration. Einzelne Blätter mit kleinen Überraschungen wie Gutscheinen, lieben Worten oder inspirierenden Zitaten beschriften, in die Umschläge geben und diese mit den Ziffern von 1 bis 24 beschriften. Washi-Tape oder Sticker sorgen für einen besonderen Effekt – minimaler Aufwand, maximale Wirkung.

Upcycling-Adventskalender

Ebenfalls budgetfreundlich und dabei noch nachhaltig: Aus leeren Toilettenpapierrollen, Gläsern oder kleinen Joghurtbechern lässt sich ein kreativer, individueller Upcycling-Adventskalender basteln. Die Verpackungen bemalen oder bekleben, mit Kleinigkeiten wie Schokolade oder Tee befüllen und in eine schöne Kiste geben.

Der Kreative

Papiertüten sind eine günstige, aber vielseitige Basis für den DIY-Adventskalender. Die Tüten mit individuellen Designs, Stickern oder Stempeln verzieren sowie mit Ziffern von 1 bis 24 beschriften und dann mit kleinen Überraschungen befüllen – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und die Befüllung kann ganz nach Budget variieren. Die Tüten in einem Korb anordnen oder an eine Schnur hängen.

Der Persönliche

Mit diesem Adventskalender lässt sich in Erinnerungen schwelgen – und das bei kleinem Budget. Dafür 24 Fotos gemeinsamer Momente ausdrucken und mit kleinen Notizen versehen. Die Bilder mit Klammern an einer Lichterkette oder an einem großen Bilderrahmen befestigen. Dieser Kalender kostet wenig, sorgt aber garantiert für einen emotionalen Advent.

Luxuriös und edel

Für einen etwas eleganteren Look 24 bunte Boxen oder Säckchen verwenden und mit Pralinen, kleinen Beautyprodukten oder anderen hochwertigen Überraschungen füllen. Die Boxen in einem Korb oder einem kleinen Regal aufstellen, die Säckchen an eine Leine hängen und an einer Wand befestigen.

Adventsbaum aus Päckchen

Für einen besonderen Hingucker 24 kleine, mit weihnachtlichem Geschenkpapier verpackte Päckchen in Form eines Tannenbaums stapeln und mit Kleber oder Klebeband fixieren. Die kleinen Geschenke können nützliche Dinge wie Socken, Schreibwaren oder Snacks enthalten, aber auch Wohlfühl-Geschenke wie Kosmetikprodukte oder kleine Kerzen.

Würzig und kulinarisch

Ein Gewürz-Adventskalender ist perfekt für alle, die gerne in der Küche stehen und experimentieren. Dafür einfach 24 kleine Einmachgläschen kaufen und mit Ziffern von 1 bis 24 beschriften. Möglichst 24 verschiedene Gewürze vom Markt oder verpackungsfreien Supermarkt besorgen und Gläser damit befüllen. Für den ganz persönlichen Touch selbst Gewürzmischungen erstellen.