Affenhaus-Inferno: Polizei schirmt die drei Frauen ab

In der Silvesternacht brannte das Krefelder Affenhaus nieder, wobei 30 Tiere ihr Leben lassen mussten. Die Täterinnen habe man schon gefunden, sagte Gerd Hoppmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz (wir berichteten). Dabei handele es sich um drei Krefelderinnen. Doch mehr wollen die Ermittler nicht sagen.

Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass es sich bei den Brandstiftern um eine 60-Jährige Mutter und ihre zwei erwachsenen Töchter handeln soll, die sich selbst bei der Polizei meldeten. Kriminalhauptkommissar Gerd Hoppmann befürchtet nun aber, dass die drei Opfer von Vergeltungsmaßnahmen werden könnten, da der Fall in ganz Deutschland für tiefe Trauer und Aufregung sorgte.

Polizei und Staatsanwaltschaft bemühen sich weiterhin, absolut keine Hinweise auf die Identität der drei Krefelderinnen zu geben. Um sie zu schützen, gaben die Ermittlungsbehörden weder Details zum Abflugort noch zur Flugdistanz der Himmelslaternen preis. Zudem stehen die drei Frauen auch wegen Morddrohungen unter Polizeischutz, heißt es.

Es tut ihnen unendlich leid

Den drei Tatverdächtigen tue „es unendlich leid“, welche tragischen Folgen durch das Aufsteigenlassen der verbotenen asiatischen Himmelslaternen entstanden seien. Hoppmann erklärte am Donnerstag im Polizeipräsidium am Nordwall, dass ein enormer Druck auf diesen Personen laste. Den Frauen droht jetzt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Alle drei werden gleichermaßen in den Ermittlungen berücksichtigt. Doch schlussendlich muss bewiesen werden, welche Person die brandverursachende Laterne steigen lassen hat.

Reste von vier dieser Laternen seien gefunden worden, darunter eine mit einer Handschrift. Die fünfte sei laut Polizei Krefeld verbrannt und sei mit hoher Wahrscheinlichkeit verantwortlich für as Entfachen des Brandes.

Über mögliche Schadensersatzansprüche auf zivilrechtlichem Wege wurden keine Angaben gemacht.

Plexiglas-Dach entzündet sich schnell

Auf Facebook nehmen unterdessen viele Anteilnahme. Doch anstelle von Drohungen kann man vermehrt Entsetzen über die fehlenden Maßnahmen im Falle eine Brandes oder Befürworter eines strengeren Verbotes der Leuchtkörper lesen. Unter einem Tagesschau-Post auf Facebook schreibt eine Nutzerin über das Unglück: „Ganz sicher wollten diese Menschen nicht dass irgendjemand zu Schaden kommt“ oder „Ich habe Respekt davor, dass Menschen sich ihrer moralischen Verantwortung stellen und sich bei der Polizei gemeldet haben.“ Dennoch ist es wichtig, dass die Verdächtigen ihre Anonymität behalten.

Schließlich wurde auch der tragische Grund bekannt, warum es keine Sprenkleranlage in dem Krefelder Affenhaus gab. Beim Bau des Gebäudes 1975 gab es keine Vorschriften, die Beregnungsanlagen oder andere Brandschutz-Installationen vorgeschrieben hätten.

Wie das Acrylglas-Dach anfangen konnte zu brennen, wird derzeit noch untersucht. Plexiglas entzündet sich schon bei einer Temperatur von 450 Grad. Und die Brennpaste von Himmelslaternen entwickelt bis zu 1300 Grad.