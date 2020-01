Affenhaus-Inferno: Was droht der Mutter und ihren Töchtern?

Die Ursache der Tragödie im Krefelder Affenhaus ist jetzt auf einer Pressekonferenz verkündet. Und die Täter sind wohl auch schon gefunden worden: Eine 60-jährige Mutter und ihre zwei erwachsenen Tochter sollen die Schuldigen sein. Sie hatten verbotene chinesische Himmelslaternen in die Nacht geschickt.

30 Tiere starben bei dem verheerenden Feuer, das in der Silvesternacht im Affenhaus des Zoos in Krefeld entfacht wurde. In einer Pressekonferenz, die am Donnerstagmittag stattfand wurden nun neueste Ergebnisse zu den Untersuchungen präsentiert. Zwei Schimpansen haben laut Presseberichten das verheerende Feuer unversehrt überlebt und seien momentan im angrenzenden Gorillahaus untergekommen. Sie sollen in einem anderen Zoo untergebracht werden.

Mehrere Menschen hatten sich am Neujahrstag gemeldet und angegeben, dass sie eventuell den Brand verursacht haben. Hinweise und Videos hatten ergeben, dass Himmelslaternen in der Umgebung angezündet wurden. Bei den schwebenden Papierballons handelt es sich zwar um schöne, aber auch besonders gefährliche Gegenstände. Himmelslaternen sind in Deutschland nämlich schon seit 2009 verboten, da schon mehrere Unfälle passiert waren und in der Folge ein Zehnjähriger verstorben war.

Vier der Laternen seien in der Nähe des Affenhauses gefunden worden, eine fünfte sei auf dem Dach gelandet und hätte das Feuer entfacht, teilte die Polizei mit.

Kurz nach Mitternacht sei der Brand im Affenhaus ausgebrochen. Um 00:38 Uhr wurden die Behörden erstmals informiert, worauf die Einsatzkräfte schon nach 6 Minuten später im Zoo eintrafen. Der Brand hatte sich aber schon zu weit ausgebreitet. 30 Tiere verloren ihr Leben.

Mutter und ihre Töchter als Tatverdächtige

Jens Frobel, leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Krefeld, sagte, dass sich am Mittwoch drei Frauen ohne einen Anwalt meldeten, die in der Nähe des Zoos fünf Laternen mit handschriftlichen Wünschen steigen ließen. Eine 60-jährige Mutter und ihre beiden erwachsenen Töchter hatten sich die Leuchtkörper im Internet bestellt. Die drei gaben an, dass sie von dem Verbot der Miniatur Heißluftballons nichts wussten. Auf der Verpackung habe es keinen Warnhinweis gegeben.

Der zuständige Ermittlerchef der Krefelder Polizei, Gerd Hoppmann, bezeichnete die Tatverdächtigen als „sehr couragiert“ und „hochanständig“, dass sie sich selbst bei der Polizei gemeldet hätten. Es handele sich um „ganz normal bürgerliche Menschen“.Karin Kretzer vom Zoo in Krefeld sagte dazu: „Ihnen tut das alles unendlich leid. Die Frauen stehen unter Schock“.

Welche Strafen drohen den Frauen?

Da die Handschrift auf Überbleibseln der Laternen zu der Handschrift der Tatverdächtigen passe, hätten die Ermittlungen ein zügiges Ende gefunden. „Für uns ist diese Tat damit weitgehend geklärt“, so Gerd Hoppmann am Donnerstag.

Die drei Frauen dürften sich wegen fahrlässigen Brandstiftung zu verantworten haben. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und womöglich auch Schadensersatz. Wenn sie eine Haftpflichtversicherung haben, haben sie vielleicht Glück.

Für den Zoo steht erstmal die seelische Heilung der Mitarbeiter im Vordergrund: „Der Schmerz, der da ist, sitzt unglaublich tief“. Eine Beerdigung werde es für die Affen nicht geben, da es Wildtiere sind und keine Haustiere. Die Mitarbeiter können sich bei einer Trauerfeier aber noch von den verstorbenen Lebewesen verabschieden.