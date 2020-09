25.09.2020 17:35 Uhr

After-Baby-Body: Barbara Meier will noch weiter abnehmen

Im Juli wurde Barbara Meier zum ersten Mal Mutter einer Tochter. Jetzt verriet sie auf Instagram, wie viele Kilos sie noch abnehmen möchte.

Das Model Barbara Meier (34) hat nach der Geburt ihrer ersten Tochter Marie-Therese im Juli bereits wieder ihren Weg zurück in den Beruf gefunden. In einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Account erklärt die frischgebackene Mama nun, wie es um ihren After-Baby-Body steht. Sie habe während der Schwangerschaft nur 9,5 Kilogramm zugenommen, obwohl sie „super viel gegessen habe“, schreibt Meier dort in einer Story.

Nach der Geburt habe sie dann aufgrund des Stillens schnell wieder viel verloren. Ein Großteil davon sei bereits wieder weg, bei den restlichen zwei, drei Kilos lasse sie sich nun aber ein wenig Zeit. Arbeit und Kind lasse sich im Übrigen gut vereinen. Sie mache kurze Stillpausen und wenn das nicht funktioniere, würde sie Milch abpumpen und das dem Vater Klemens Hallmann oder ihrer Nanny geben.

(dr/spot)