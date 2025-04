Stars Jenna Ortega enthüllt beängstigende Fan-Interaktion nach Netflix-Hit ‚Wednesday‘ Jenna Ortega bekam „Angst“ vor einer Interaktion mit einem Fan kurz nach der Veröffentlichung von ‚Wednesday‘. Die 22-jährige Schauspielerin, die in der erfolgreichen Netflix-Serie die Rolle der Wednesday Addams spielt, hat sich an ihre „sehr beängstigenden“ Erfahrungen erinnert. In den letzten Jahren musste sie sich an ihren Aufstieg des Ruhms gewöhnen, der nach dem Start […]