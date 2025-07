Stars AJ McLean: Er möchte seine Abstinenz von Drogen und Alkohol beibehalten

Bang Showbiz | 11.07.2025, 11:00 Uhr

AJ McLean verriet, dass er sich geschworen habe, seine Abstinenz von Drogen und Alkohol „bis zum Ende“ beizubehalten.

Der Backstreet Boys-Künstler sprach im Jahr 2020 über seine 20-jährige Drogen- und Alkoholsucht und erlebte im darauffolgenden Jahr einen Rückfall.

McLean erklärte jetzt, dass er heute „in der besten Verfassung seines Lebens“ sei, nachdem er seine Dämonen erneut besiegt habe. Der Sänger sei zuversichtlich, dieses Mal nüchtern zu bleiben. AJ erzählte in einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin: „Gegen Ende der DNA-Tournee war ich zum letzten Mal wieder nüchtern. Ich halte das durch. Es wird eine tägliche Sache sein.“ Der ‚I Want It That Way‘-Musiker sprach darüber, dass er sechs Tage die Woche ins Fitnessstudio gehe, sich „clean“ ernähre und auf eine „gesunde Balance zwischen Familie und Beruf“ achte. Vor zwei Jahren habe der Star wertvolle Einblicke in seine Probleme gewonnen. McLean sagte: „Ich habe vor zwei Sommern einen kleinen Ausflug nach Scottsdale, Arizona, gemacht, um mir eine kleine Auszeit für meine psychische Gesundheit zu gönnen. Ich setze mich sehr für die Community für psychische Gesundheit ein und wollte tiefer in mein eigenes Leben eintauchen und echt den Ursachen auf den Grund gehen, warum ich mir und meinen Lieben so wehgetan habe.“