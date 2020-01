Akon: “ Ich freue mich darauf, euch in Akon City zu begrüßen“

Als gefeierter Sänger ist Akon viel unterwegs. Doch auch als R&B-Star erinnert sich der Künstler nach wie vor an seine senegalesischen Wurzeln. Nun gab der 46-Jährige bekannt, dass er in seiner Heimat eine Stadt bauen wird.

„Die Vereinbarung für Akon City im Senegal ist abgeschlossen. Ich freue mich darauf, euch in Zukunft dort zu begrüßen“, schrieb der „Lonely“-Interpret zu einem Instagram-Post, auf dem er mit Vertretern des senegalesischen staatlichen Tourismusunternehmen ‚SAPCO‘ zu sehen ist. Zudem hält er stolz die Dokumente in die Kamera, die die Umsetzung des Projekts bestätigen.

Quelle: instagram.com

Umwelt liegt ihm am Herzen

Laut der Nachrichtenagentur ‚AFP‘ ist der Bau von ‚Akon City‘ südlich der Hauptstadt Dakar geplant. Zudem bestätigte ein Sprecher der ‚SAPCO‘ dass es sich bei der Siedlung um ein nachhaltiges Tourismusdorf handeln soll.

Während der Sänger schon längere Zeit keine neuen Songs mehr herausbrachte, setzt sich Akon derzeit für zahlreiche Umweltprojekte ein. Der 46-Jährige wurde zwar in den USA geboren aber verbrachte seine ersten Lebensjahre in Senegal. Mit sieben kehrte er dann in die Staaten zurück.