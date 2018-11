Akon will US-Präsident werden

Montag, 5. November 2018 17:59 Uhr

Was macht eigentlich Näselstimmchen Akon (45)? Um ihn ist es ja in letzter Zeit auffällig still geworden.

Auch wenn Akon schon länger keinen großen musikalischen Hit gelandet hat, schafft er außerhalb der Musik-Szene momentan beachtliches: Seit vier Jahren hilft der Musiker mit seinem Projekt “Akon Lighting Africa” aktiv Menschen in Afrika. Der Verein sammelt Spenden für Solarmodule, um Menschen in ländlicheren Regionen Elektrizität rund um die Uhr zu ermöglichen.

Das ist bisher in vielen Regionen noch keine Selbstverständlichkeit. So konnte Akon bisher schon schätzungsweise 16 Millionen Menschen in 17 afrikanischen Staaten helfen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre möchte er die Zahl auf 80 Mio. steigern.

Strom und Arbeitsplätze

Im Gespräch mit der „SZ“ erklärte er die Vision hinter seinem Handeln: “Wir installieren unsere Klein-Paneele und Straßenlampen in dörflichen Gemeinden ohne Stromanschluss und bilden Arbeitskräfte vor Ort aus. Am Ende sind sie für die Wartung verantwortlich. Kinder nützen das Licht abends zum Lernen, Händler können ihre Geschäfte länger betreiben und es entstehen neue Märkte.” Daumen nach oben für soviel Engagement.

Nun möchte Akon scheinbar auch die Welt in den USA verbessern und hat laut “Newsweek” verkündet, dass er sich 2020 als US-Präsident aufstellen lassen möchte: “Ich denke wirklich und ernsthaft darüber nach, mich 2020 aufstellen zu lassen. Ich möchte es hingegen nicht einfach nur tun, um das weiterhin zu leisten, was ich sowieso schon leiste“.

Er sieht absoluten Handlungbedarf

Aktuell fühle er sich in den USA nicht gut aufgehoben und sei sich sicher, dass es so vielen anderen US-Amerikanern auch gehe: „Ich denke, dass viele Amerikaner so denken – selbst hellhäutige Amerikaner fühlen sich gerade so und sie sehen, wie sie von ihren eigenen Entscheidungen gejagt werden.”

“Doch ich denke, dass die morgigen Auswirkungen viel schlimmer und verheerender sind. Wir sind einen langen Weg gegangen und waren [unter Obamas Führung] endlich wieder vereint. Wir haben einander wie Menschen behandelt und wenn man sich jetzt umschaut, erkennt man, dass alles geschaffte wieder auseinandergerissen wurde – mit all den Gangs und Rassen, die wieder emporsteigen. Es ist einfach nur schlimm.”