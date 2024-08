Festival-Veranstalter äußert sich Lena Meyer-Landrut: Konzert in Regensburg wohl auch abgesagt Sorge um Lena Meyer-Landrut: Nachdem die Sängerin eine weitere Show auf einem Open-Air in Ansbach absagen musste, steht aus gesundheitlichen Gründen wohl auch ihr geplanter Auftritt am Montagabend in Regensburg auf der Kippe.