Ist er mit Noor Alfallah liiert? Al Pacino verrät endlich seinen Beziehungsstatus

Der oscarprämierte Schauspieler legt die Karten auf den Tisch. (rho/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 23:15 Uhr

Offene Worte auf der Promo-Tour zu seiner Biografie: Endlich redet Leinwand-Veteran Al Pacino über seine Partnerschaft mit Noor Alfallah, der Mutter seines einjährigen Sohnes. Sind sie ein Paar oder nicht?

Sie haben am 30. Juni 2023 ihren gemeinsamen Sohn Roman auf der Welt begrüßt. Doch ein Paar sind Al Pacino (84) und die Produzentin Noor Alfallah (30) deshalb nicht. Seinen aktuellen Beziehungsstatus lüftete der Schauspieler gegenüber dem US-Boulevardmagazin "People" und überrascht damit.

Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes sollen sie sich getrennt haben. Dann wurde die Meldung aber dementiert. Auf die Frage, ob Al Pacino im Moment in einer Beziehung sei, entgegnet der "Pate" jetzt: "Nein. Ich habe eine Freundschaft." Sein Pressevertreter fügt hinzu: "Al und Noor sind sehr gute Freunde, schon seit Jahren, und sind die Eltern ihres Sohnes Roman."

In seinen neuen Memoiren "Sonny Boy" (erscheint am 15. Oktober bei Penguin) schreibt Pacino über viele seiner Beziehungen – unter anderem mit Schauspielerin Diane Keaton (78). Und auch über seine Abneigung gegen die Ehe, die er als "Einstieg in den Schmerzzug" bezeichnet. "Das Ganze ist ein Ticket für den Schmerzzug. Eine Fahrkarte oder nichts. Gehst du nun oder nicht? Nein, ich werde hier bleiben. Ich bleibe hier am Bahnhof, ich werde nicht einsteigen."

"Die Ehe passt nicht zu mir!" Noch nicht

Die dramatischen Worte über die Ehe relativiert er, als er fortfährt: "Sie kann durchaus zu einem passen. Ich hatte nur aus irgendeinem Grund nie das Gefühl, dass sie zu mir passt."

Die Geburt seines jüngsten von vier Kindern hat daran nichts geändert: "Ich habe das Zusammenleben geliebt, und dann… Es kommt darauf an, mit wem man sich gut versteht. Wenn man mit jemandem zusammenlebt, dann muss es… Man muss diese Gemeinsamkeit haben", deutet er an, dass er die richtige Frau noch nicht gefunden hat. "Wenn man das nicht hat, ist es fast eine Invasion. Ich möchte also wissen, ob ich einen Menschen finde, mit dem ich mich verbinden kann."

Al Pacino ist bereits Vater von Tochter Julie (34, von Tänzerin Jan Tarrant) und den 23-jährigen Zwillingen Anton und Olivia (von Schauspielerin Beverly D'Angelo). Er wurde erstmals 2022 mit der kuweitisch-amerikanischen Filmproduzentin Alfallah in Verbindung gebracht, mit der er zusammen am Drama "Billy Knight" arbeitete. Ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn Roman zur Welt. Alfallah war zuvor mit dem über 50 Jahre älteren Mick Jagger (81) liiert.