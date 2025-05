Film Alan Cumming teasert mögliche Kampfszene mit Pedro Pascal in ‚Avengers: Doomsday‘ an

Alan Cumming - Avalon - X2: X-Men United - 2003 - Nightcrawler BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 18:00 Uhr

Alan Cumming hat anscheinend verraten, dass er in ‚Avengers: Doomsday‘ gegen Pedro Pascal kämpfen wird.

Der 60-jährige Schauspieler wird seinen ‚X2: X-Men United‘-Mutanten Nightcrawler im kommenden Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) wieder darstellen und hat nun angedeutet, dass er in ‚Avengers: Doomsday‘ möglicherweise mit Pascals Mr. Fantastic aneinandergeraten wird.

Während eines Video-Interviews mit ‚Buzzfeed UK‘ sagte Cumming: „Ich habe gestern Stunts für eine Kampfszene gelernt und ich denke nur, ich bin 60 Jahre alt. Ich spielte diesen Superhelden vor 23 Jahren.“ Er habe sich schon damals alt für einen Superhelden gefunden, aber jetzt sprenge sein Alter einfach den Rahmen. Spaß am Set hat er offenbar trotzdem: „Ich war schon damals irgendwie alt für einen Superhelden. Und jetzt bin ich wieder dabei. Und das finde ich urkomisch. Ich lerne diese Kämpfe und denke mir: ‚Was? Mit wem kämpfe ich?‘ Und sie sagten ‚Du schlägst Pedro Pascal gegen den Kopf‘ oder so.“

Cumming sagte, er sei „erstaunt und aufgeregt“, als Nightcrawler für ‚Avengers: Doomsday‘ zurückzukehren, der derzeit in London gedreht wird. Im Gespräch mit ‚X-Men‘-Kollegin Olivia Munn (Collider) sagte Cumming: „Ist das nicht verrückt? Ich bin aufgeregt und erstaunt. Es ist 23 Jahre her, dass ich ein Superheld war.“ Der ‚Spy Kids‘-Darsteller verriet auch, dass der Make-up-Prozess seit seinem letzten Auftritt in ‚X2: X-Men United‘ aus dem Jahr 2003 drastisch reduziert wurde. Er fuhr fort: „Ich hatte bereits einige Make-up-Tests für die Rolle, aber das Tolle daran war, dass es vorher etwa viereinhalb Stunden dauerte, alles aufzutragen, aber jetzt sind es nur noch 90 Minuten.“