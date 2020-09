04.09.2020 23:38 Uhr

Alan Ritchson: Hauptdarsteller für neue „Jack Reacher“-Serie gefunden

Alan Ritchson soll in der neuen "Jack Reacher"-Serie die gleichnamige Hauptrolle übernehmen. Bekannt ist der Schauspieler aus "Blue Mountain State" und "Titans".

Große Chance für Schauspieler Alan Ritchson. Der 37-jährige US-Amerikaner wird offenbar in die Fußstapfen keines Geringeren als Hollywood-Star Tom Cruise (58) treten. Wie unter anderem das US-Portal „Deadline“ berichtet, sei mit Ritchson der Hauptdarsteller der neuen geplanten „Jack Reacher“-Serie für Amazon Prime Video gefunden.

Kein unbeschriebenes Blatt

Bereits im Juli vergangenen Jahres wurden die Pläne offengelegt, aus der Buchreihe Lee Childs (65) ein Serienformat zu machen. Laut neuem Bericht wird die erste Staffel der Serie auf dem ersten in Georgia spielenden „Jack Reacher“-Roman „Größenwahn“ (Originaltitel: „The Killing Floor“) basieren. Weitere Staffeln scheinen somit geplant zu sein. Entwickelt wird die Serie von „Scorpion“-Schöpfer Nick Santora (50).

In den 2012 und 2016 erschienen Filmen zur Buchreihe wurde der ehemalige US-Militärpolizist Jack Reacher jeweils von Tom Cruise verkörpert. Eine Herausforderung für Alan Ritchson? Einige TV- und Filmerfahrung konnte der Schauspieler bereits sammeln. Von 2010 bis 2011 wirkte er in der American-Football-Fernsehserie „Blue Mountain State“ mit, ehe er 2013 im Hollywood-Streifen „Die Tribute von Panem – Catching Fire“ mitmischte. Aktuell ist Ritchson in der DC-Universum-Serie „Titans“ in der Rolle des Hank Hall alias Hawk zu sehen.

