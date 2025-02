Film Alan Ritchson: Terminschwierigkeiten verzögern ‚Fast and Furious 11‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 18.02.2025, 16:00 Uhr

Alan Ritchson erzählte, dass die Arbeit an ‚Fast and Furious 11‘ so lange dauert, weil es schwierig sei, die Besetzung des neuen Projekts zusammenzubekommen.

Der ‚Reacher‘-Schauspieler schloss sich dem Highspeed-Action-Franchise im Film ‚Fast X‘ aus dem Jahr 2023 in der Rolle des Agent Aimes an.

Ritchson erklärte jetzt, dass der neue Film, der als Finale der Saga angekündigt wurde, auf 2026 verschoben wurde, da Besetzungsmitglieder wie Vin Diesel und Jason Momoa erst Zeit in ihren Terminplänen für die Dreharbeiten finden müssen. Alan sagte in einem Interview gegenüber ‚Screen Rant‘: „Das ist eine der größten Herausforderungen für das Franchise: Man hat viele Leute wie Dwayne, Vin, Momoa und mich und alle sind super beschäftigt.“ Der Darsteller fügte hinzu, dass der Streifen trotz der organisatorischen Herausforderungen ein Projekt sei, das er gerne „erneut zum Leben erwecken“ möchte. Alan sagte: „Aber das ist ein Herzensprojekt für Universal und eines, das mir großen Spaß gemacht hat, also würde ich gerne mit dabei sein und es erneut zum Leben erwecken.“ Ritchson verriet zuvor, dass er die Rolle des Aimes erst ergatterte, als Keanu Reeves dazu gezwungen war, aus ‚Fast X‘ auszusteigen.