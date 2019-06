Alessandra Meyer Wölden: Das ist ihre schöne Zwillingsmama und -Tante!

Dienstag, 25. Juni 2019 20:18 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden (36) hat u.a. bereits zwei Zwillingspärchen zur Welt gebracht. Auf Instagram macht sie nun klar warum der Apfel anscheinend nicht weit vom Stamm fällt, denn das Zwillings-Gen steckt in der Familie.

Alessandra Meyer-Wölden ist Mutter von fünf Kindern. Davon zwei Zwillingspaare. 2011 bekam sie die ersten Zwillinge mit ihrem Ex, Comedian Oliver Pocher (41). 2017 folgte ein zweites Zwillingspärchen mit einem amerikanischen Geschäftsmann, mit dem sie bis heute verheiratet ist.

Quelle: instagram.com

Dass Zwillingsgeburten oftmals in der Familie bleiben ist biologisch belegt. Auch Alessandra Meyer-Wölden hat das “Zwillings-Gen” in sich. Auf Instagram veröffentlichte sie nun ein Foto mit ihrer Mutter und ihrer Tante. Dabei fällt auf: die beiden sehen identisch aus! Zudem sind die beiden Frauen für ihre 61 Jahre extrem gut in Schuss! Die beiden könnten auch locker als 20 Jahre jünger durchgehen. „Ich dachte, das wäre ein Bild mit deinen Schwestern“, kommentierte ein Fan des Models.

Auch Alessandra präsentiert sich auf dem Foto jedoch mindestens genauso schick wie ihre Mutter und ihre Tante. Alle drei haben rot geschminkte Lippen, mit denen sie zufrieden in die Kamera lächeln.

Zu dem Foto schreibt Alessandra: “Seht ihr doppelt? Nun … ich muss wohl nicht erklären, wie ich zweimal hintereinander Zwillinge bekommen habe“.

Quelle: instagram.com

Alessandra zu Besuch in Italien

Das Bild wurde im italienischen Porto Cervo aufgenommen, wo Alessandra Meyer-Wölden momentan ihre Mutter Antonella besucht. Die 36-jährige wohnt ja eigentlich in Florida.

2008 kam die Geschäftsfrau erstmals durch ihre Kurzverlobung mit Boris Becker (51) in die Schlagzeilen. Fans ist sie auch unter dem Spitznamen Sandy Meyer-Wölden bekannt.

Auch wenn man Alessandra optisch vielleicht nicht direkt ansieht, die Familie seitens ihrer Mutter hat italienisch-eritreischer Wurzeln. Ein schönes Dreiergespann…