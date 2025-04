Stars Amira Aly: Sie hat sich mit ‚Monrose‘-Senna versöhnt Amira Aly und Senna Gammour von ‚Monrose‘ haben ihren Streit beigelegt. Die Moderatorin und das ehemalige Girl Group-Mitglied hatten sich schon vor Jahren verzofft, nachdem Amiras Ex Oliver Pocher sich in seiner Show ‚Bildschirmkontrolle‘ über Senna lustig gemacht hatte. Amira hatte danach Sennas Gegenattacke als kindisch abgetan und die beiden Frauen waren sich fortan so […]