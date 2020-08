16.08.2020 21:35 Uhr

Alessia Herren will Promi BB verlassen: „Die sind mir hier alle zu billig“

PromiBB-Neuankömmling Alessia Herren spielt nach nur 14 Stunden mit dem Gedanken, das Märchenland-Kapitel bei Promi Big Brother schnell wieder zu beenden.

Ausgelassen feiern alle Märchenland-Bewohner Party. Wirklich alle..? Neueinzug Alessia Herren schaut dem bunten Treiben abseits zu. Dann eilt die 18-Jährige in die Räuberhöhle und verkündet Big Brother, dass sie gehen will.

Die Willi-Herren-Tochter ist schon am Ende

Die Tochter von Ballermann-Sänger Willi Herren jammert: „Ich glaube, ich schaffe das hier nicht. Die sind mir hier alle zu billig. Das wird mir alles zu viel. Ich kann auch nicht so gut mit so vielen Menschen auf einmal umgehen, mich unterhalten, mich öffnen“, verzweifelt die Tochter von Willi Herren nach nur 14 Stunden im Märchenland? Zum Glück gibt es Emmy und Simone.

Die Beiden überreden das neue Märchenwald-Küken zu bleiben…

Simone Ballack kommen die Tränen

Aber Alessia ist nicht die Einzige, die auf dieser mysteriösen Märchenland-Party weint: Auch bei Simone Mecky-Ballack kullern erneut Tränen. Wieder geht es um ihr Image: „Werner, du kennst doch die Spielerfrau-Nummer. Glaubst du, irgendwer da draußen sagt: ‚Oh, das ist ja eine tolle Spielerfrau‘? Die sagen doch alle: ‚Oh, schau mal die depperte Alte‘.“

Galerie

Wasserbomben-Anschlag

Die neuen Schlossherren feiern im Pool nach dem gewonnen Match ausgiebig ihren Umzug vom Märchenwald in den Luxus. Dabei ahnen sie nicht, dass die neue Märchenwald-Gang sie dabei an der Schlossmauer belauscht. Katy Bähm glaubt gehört zu haben, wie Simone Mecky-Ballack über Alessia lästert. „Wir haben jedes Wort gehört was du gelabert hast“, brüllt Katy aufgebracht über die Mauer.

Mit einer Wasserbomben-Attacke rächen sich die Märchenwald-Bewohner. „Das ist für das F***engelaber da drüben“, schreit Alessia in Richtung Luxus. „Das ist asozial. Ey, ich bin gestylt“, regt sich Adela im Lustgarten heftigst auf. Dann eskaliert die Situation und spaltet die beiden Bereiche …

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Elene Lucia Ameur, Emmy Russ und Alessia Herren. Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna, Mischa Mayer und Adela Smajic.