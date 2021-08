Gefühlschaos bei Sarah Engels: Alessio wird eingeschult

Glomex

09.08.2021 10:17 Uhr

Für den gemeinsamen Sohn von Sarah Engels und Pietro Lombardi wird sich bald viel ändern! Alessio kommt nach den Sommerferien nämlich in die Schule. Währenddessen steckt Mama Sarah in einem echten Gefühlschaos und melden sich via Instagram-Storys bei ihren Fans.

