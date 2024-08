"Into The Deep Blue" India Amarteifio und Damian Hardung: Hauptrollen in Coming-of-Age-Film Als Hauptdarsteller in „Queen Charlotte“ und „Maxton Hall“ haben sich India Amarteifio und Damian Hardung bereits einen Namen gemacht. Für den neuen Coming-of-Age-Film „Into The Deep Blue“ wird man sie nun gemeinsam auf der Leinwand sehen.