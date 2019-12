Alex Hindersmann hat kein Glück in der Liebe

Nach nur zwei Monaten war schon wieder alles vorbei. Das „Bachelorette„-Traumpaar von 2018 Nadine Klein (34) und Alex Hindersmann gingen nach kurzer Zeit wieder getrennte Wege. Während Nadine schon wieder auf Wolke sieben schwebt und zwar schon offiziell seit Mai 2019, wird der 31-jährige Alex noch häufig mit Nadine in Verbindung gebracht. Und das nervt ihn!

„Ich bin mittlerweile froh, wenn ich halt nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werde. Sie nutzt es ja doch noch immer mal wieder, um irgendwie in der Presse nachzutreten“ teilte er jetzt der Presse mit. Der Ernährungsexperte und Personal-Trainer suchte aktuell bei „Bachelor in Paradise“ bei RTL (und auch bei TVNow zu sehen) die große Liebe.

Woran liegt es?

Dienstagabend verabschiedete er sich aus der Show, obwohl er sich gut mit Kandidatin Jade Übach verstand. Doch für sie empfand er nichts. Als Erklärung für den Ausstieg sagte er: „Ich werde niemals eine Rose vergeben, die für mich keine Bedeutung hat“. Er scheint sich immer noch sehr an den Moment erinnert zu haben, an dem er das letzte Mal eine Rose bekommen hat.

Dass er eine Show frühzeitig abbricht ist jedoch nicht das erste Mal. Dieses Jahr stieg er schon bei der neuen Staffel der „Bachelorette“ nach wenigen Wochen aus. Ob er immer noch an der Trennung von Nadine zu knabbern hat? Er bestreitet alles.

In einem Interview erzählt er RTL.de: „Ist für mich abgehakt, jeder geht seinen Weg.“. Er hat anscheinend mit der Sache abgeschlossen zu haben und versucht sich an einem Neuanfang.

Nadine gab in der Vergangenheit dem Einfluss der Öffentlichkeit Mitschuld an dem Beziehungsende. Und Alex glaubt bis heute, „dass das Ganze nicht so wirklich 100 Prozent ehrlich war“.

Vielleicht trifft er ja bei der nächsten Dating-Show die Richtige. Eventuell läuft er ihr auch fernab der Kameras über den Weg.