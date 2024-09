Beauty & Fashion Alexa Chung: Miniröcke gehören zu ihren Must-Haves

Alexa Chung - Serpentine Gallery Summer Party 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 16:00 Uhr

Alexa Chung sprach darüber, dass sie sich vorgenommen habe, „immer“ Miniröcke zu tragen.

Das 40-jährige Model und die Moderatorin denkt nicht daran, ihren unverkennbaren Stil aufgrund des Alterns zu verändern.

Chung erzählte in einem Interview gegenüber der neuen Ausgabe des britischen ‚Grazia‘-Magazins: „Neulich habe ich ein Bild gepostet, auf dem ich ein Minikleid trage, und jemand kommentierte: ‚Sie versucht, wie 24 auszusehen‘, und jemand anderes kommentierte: ‚Sie ist 40.‘ Und als ich das dort geschrieben sah, dachte ich mir nur: ‚Wie können Sie es wagen, ich bin nicht 40!‘ Ich vergesse so etwas einfach. Ich halte mich an die Patti Smith- und Fran Lebowitz-Schule des Alterns. Kein Make-up und das Tragen von Männerkleidung. [Aber] es wird immer Minis geben. Mein Stil bestand schon immer darin, Klassiker mit zeitgenössischeren Stücken zu kombinieren, weshalb ich mir mit 22 eine Barbour-Jacke anzog.“ Was ihren Stil Mitte der 2000er angeht, gab Alexa zu, dass ihre Generation „schreckliche“ Haare und Make-up gehabt habe: „Unsere Haare und unser Make-up sind schrecklich gewesen. Dank YouTube versteht jetzt jeder etwas von Hautpflege, was wir nicht gewusst haben.”