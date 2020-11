16.11.2020 20:50 Uhr

Alexander Eder kommt mit Debütalbum: Ist er der bessere Ben Zucker?

Was für eine Bären-Stimme! Was für ein Charisma! Alexander Eder ist selbstbewusst, ehrgeizig und mit einer unverkennbar tiefen Stimme gesegnet. Mit seiner außergewöhnlichen Performance gehörte er zu den Shooting-Stars der achten Staffel von „The Voice of Germany“.

Am 30. Oktober 2020 veröffentlichte Eder sein Debüt-Album „Schlagzeilen“. Der österreichische Sänger beweist sich auf seinem Debüt als tiefsinniger Alltagspoet, zeigt in seinen Liedern klare Kante. Seine Texte sind persönlich, ehrlich und wunderbar geradeaus. Viele Lieder auf dem Album hat er selbst geschrieben oder mitgeschrieben. Herausgekommen sind „Schlagzeilen“, die einschlagen sollen.

Freundschaft und Zusammenhalt

Songs mit Seele und Tiefgang, die von der ersten Note an beweisen, dass hier ein wirklich großes Talent auf dem Weg ist, die Musikwelt zu erobern. Nach Ben Zucker ist er der nächste im Popzirkus, der mit solch extremer tiefen Stimme für Aufmerksamkeit sorgt. Nur klingt es bei der erst 21-jährigen Sportskanone Alexander noch eine Spur authentischer, nicht so gepresst.

Es sind geniale Songs wie „Lauf mich frei“ oder „Mit euch an meiner Seite“, die uns den Weg in Eders Musik-Universum weisen. Speziell „Mit euch an meiner Seite“ ist sowas wie der rockige Schlüsselsong des Debüts und propagiert Freundschaft und Zusammenhalt, auch zu seinen Fans. Der Titel rockt! „Lauf mich frei“ ist mehr persönlich und stellt den Liebeskummer einer gescheiterten Beziehung mit Ehrlichkeit und einem „Licht am Ende des Tunnels“-Feeling ins Zentrum.

Zwischen Rock und Pop

Der Sound ist eine gelungene Mischung aus Rock und Pop, die perfekt zu seiner für einen 21-jährigen unfassbar reifen Stimme passt. Auch „Gut darin“ hat deutliche Hitqualitäten und setzt auf fröhliche Rock- und Pop-Klänge mit einem Hauch Folk- und Country-Feeling. Der stampfende Midtime-Groove, jede Menge Rock-Gitarren und bluesige Bläsersätze bestimmen den kompakten Klang.

Eder besingt hier seine „Gradeaus-Denke“, die keine Lügen oder Hinterhalte kennt. Reggae-Feeling und ein freudvoller Mitsing-Chor sind die zündenden musikalischen Zutaten des Titels „Lazy Song“. Es geht um eine heftig versoffene Nacht und schlimmer noch den Tag danach. Ein bebender Kopf, Aspirin und die Sehnsucht nach einem Tee sind die guten Zutaten zu diesem witzigen Hangover-Song, der mit seinem lässigen Groove ein garantierter Hitkandidat ist.

Auf dem Debütalbum „Schlagzeilen“ finden sich neben echten Hits auch jede Menge Songs mit Haltung und Tiefe. Der rockige Song „Alle guten Dinge sind frei“ spricht sich zum Beispiel gegen ein Leben für das rein Materielle aus, gegen das Opfern der Lebenszeit für sinnentleerte, aber wohldotierte Jobs. Eder sucht die Freiheit und das Glück, den Kick für das wirklich Wichtige im Leben.

Oder zum Beispiel der Titel „Alles wird vergehen“ hat im Vergleich einen mehr düsteren, schroffen Anstrich, zieht eine Linie von einer zerstörten Beziehung hin zum „neuen Anlauf“.

Was für eine Stimme!

In manchen Passagen packt Eder all seine Emotionen in die tiefe, rauchige Stimme. Da stehen die Nackenhaare stramm und der Boden scheint zu beben. Tragik, Hoffnung, Aufbruch vermischen sich hier mit einem monumental-rockigen Soundkonstrukt, das perfekt in diese chaotische Corona-Zeit passt. Das Cover vom Rolling Stone war ja immer schon Ziel vieler Rock- und Popmusiker. Auch Alexander Eder hat sich über das Thema Medienhype Gedanken gemacht und den ironisch-zynischen Song „Ich auf dem Cover“ geschrieben.

Mit viel Power und unter Einsatz harter Rockgitarren drischt der Song mit Scharfsinn und Humor auf die schlagzeilengeile Medienwelt ein.

Natürlich sind auch ruhige Balladen auf dem Album. Ein hochemotionaler Song dieser Art ist z.B. „Zu schön, um wahr zu sein“. Der Liebesende-Song verbindet Trauer und Sehnsucht im wuchtigem Rockballaden Stil.

Eders raue, brüchige Stimme verstärkt die Emotionen, verleiht dem Lied eine selten zu findende Intensität. Das ist sicher eine Stärke Eders, die ihn von vielen anderen Sängern abhebt. Wir wünschen im viel Glück!