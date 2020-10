16.10.2020 20:50 Uhr

Alexander Hindersmann: Trennungs-Beef mit Wioleta Psiuk

Erst vor kurzem geben Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk ihre Trennung bekannt. Jetzt liefern sich die beiden eine Schlammschlacht.

Vor fast fünf Wochen trennen sich Ex-„Bachelorette“-Sieger Alexander Hindersmann (31) und seine damalige Freundin Wioleta Psiuk (28), nach gerade einmal drei Monaten Beziehung. Die beiden schwiegen seitdem über ihre Trennung. Vor allem die Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin sagte damals in ihrer Instagram-Story: „Ich möchte es, soweit es geht, privat halten.“ Bis jetzt!

Wioleta spricht über die Trennung

In einem Interview mit RTL spricht Wioleta jetzt erstmal über die Trennung. „Es gab wirklich triftige Gründe warum wir uns dann getrennt haben“, erklärt die 28-Jährige. Doch ob es wirklich eine beidseitige Entscheidung war? Schon damals gab es Gerüchte, dass Wioleta den Entschluss gefasst hat sich von Alexander zu trennen. Auch im Interview lässt sich das erneut vermuten. „Ich denke halt auch, dass jeder, der das erlebt hat, so was ich erlebt hat, es genauso machen würde“, verrät die Influencerin.

Quelle: instagram.com

Er wetter gegen seine Ex-Freundin

Jetzt meldet sich auch Alexander zu Wort und der ist schockiert und macht seinem Ärger erstmal in seiner Instagram-Story Luft. „Ich bin gerade echt auf 180, kann ich euch sagen. Ich könnte grad gegen die Wand schlagen, ich könnte grad alles machen“, wettert der 31-Jährige. Er ist unfassbar wütend, dass seine Ex-Freundin nach fast fünf Wochen Funkstille zwischen den beiden, den Weg über die Medien geht, anstatt sich mit ihm direkt auszusprechen.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

„Da zeigt die Person nochmal ihr wahres Gesicht“

Wioleta nimmt die aggressive Reaktion von Alexander allerdings auch nicht einfach so hin und schießt auf ihrem Instagram-Kanal zurück. Sie behauptet: „Da zeigt die Person nochmal sein wahres Gesicht und er weiß noch nicht mal was ich in einem RTL-Interview gesagt habe, er weiß nicht ob ich da mit der kompletten Wahrheit raus bin. Sein Verhalten zeigt halt einfach, dass er Angst davor hat dass ich die Wahrheit sage.“

Was wirklich die Wahrheit ist, dazu haben sich beide noch nicht geäußert. Bleibt abzuwarten ob ihre Fans irgendwann die ganze Story zu hören bekommen.

Galerie

Paare aus dem „Bachelor“-Universum

Die beiden waren jedoch nicht die einzigen die im „Bachelor“-Universum zueinander gefunden hatten. Auch andere „Bachelor“, „Bachelorettes“ und Kandidaten haben, trotz eher weniger Liebesglück während der verschiedenen Sendungen, im Nachhinein zueinander gefunden. Hoffen wir das es bei denen länger hält als bei Alexander und Wioleta und nicht in solch einer Schlammschlacht endet.