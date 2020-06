Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk sind jetzt ein Paar

Deutschland hat ein neues "Bachelor"-Paar: Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk lieben sich. Das gab der Sieger von "Die Bachelorette" aus dem Jahre 2018 via Instagram bekannt. Psiuk schaffte es in "Der Bachelor" in diesem Jahr bis ins Finale.

Sie ist bekannt aus „Der Bachelor“, er aus „Die Bachelorette“ – und jetzt sind die beiden ein Paar: Alexander Hindersmann (31) gab auf seinem Instagram-Account seine Liebe zu Wioleta Psiuk (28) bekannt. „Und plötzlich ist sie da. Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite“, schrieb Hindersmann zu dem Bild der beiden.

„Aus einem kurzen Treffen wurde ein Tag. Aus einem Tag die erste Nacht. Aus einer Nacht eine ganze Woche und jetzt der erste gemeinsame Urlaub“, verriet er weiter. Er und Psiuk seien glücklich und das sei die Hauptsache.

Mit Nadine Klein fing es an

Psiuk nahm in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ teil und schaffte es bis ins Finale, wo sich Sebastian Preuss (30) letztendlich jedoch für Diana Kaloev (22) entschied. Hindersmann wurde durch die 2018er-Staffel von „Die Bachelorette“ bekannt, als er von Nadine Klein (34) im Finale die letzte Rose überreicht bekam. Kurze Zeit nach der Ausstrahlung der Sendung erfolgte jedoch die Trennung der beiden. Auch 2019 nahm er bei „Der Bachelorette“ teil, verließ die Sendung aber freiwillig. Im gleichen Jahr wirkte er außerdem bei „Bachelor in Paradise“ mit, schied aber frühzeitig aus.

