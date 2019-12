Alexander Klaws ist längst verheiratet

Der erste DSDS-Sieger Alexander Klaws (36) ist verheiratet. Bereits am am 12. Dezember gingen er und seine langjährige Freundin Nadja Scheiwiller (34) mehr oder weniger klammheimlich den Bund der Ehe ein.

Auf Instagram postete der beliebte Musical-Sänger ein Bild aus dem Standesamt und schrieb dazu mit Tippfehler: „Feohe Weihnachten ihr tollen Menschen. Spread the Love #12.12.19.“ Auf dem Bild ist die schwangere Braut in einem altrosé-farbenen Kleidchen zu sehen, ihr Göttergatte in einem dunkelbraunen Anzug.

Abrechnung mit der Branche

Klaws und die Schweizer Musicaldarstellerin sind seit rund zehn Jahren ein Paar. Beide lernten sich bei den Proben zu dem Musical „Tarzan“ kennen. Das erste gemeinsame Kind, Sohn Lenny, kam 2017 zur Welt, das zweite ist unterwegs. Die Nachricht verkündete der Strahlemann Mitte Oktober in den sozialen Medien.

Zuletzt machte Klaws Anfang November mit einer knallharten Abrechnung der Musical-Branche Schlagzeilen. In einem längeren Facebook-Beitrag schrieb er u.a.: „Theater schließen deshalb, weil große Firmen unter anderem nicht mit der Zeit gehen, an ihrer fragwürdigen Preispolitik festhalten und überall an der Qualität gespart und somit ihr Publikum teilweise für dumm verkauft wird.“

Übrigens: Alexander Klaws kehrt im kommenden Jahr zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zurück. „Der Ölprinz“ mit Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou hat am 27. Juni 2020 Premiere.