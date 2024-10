"Das ist keine Schwäche" Alexander Klaws löste Ehekrise dank Paartherapie

Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller sind seit 2019 verheiratet. (mia/spot)

SpotOn News | 12.10.2024, 19:01 Uhr

"DSDS"-Gewinner und Musical-Darsteller Alexander Klaws hat seine Ehe mit einer Paartherapie verbessert. Dabei war er nicht von Anfang an von der Idee begeistert.

Alexander Klaws (41) hat mit RTL über die Paartherapie gesprochen, mit der er und seine Frau Nadja Scheiwiller (39) eine Ehekrise gelöst haben. Im Interview mit dem Sender betont Klaws: "Man muss sich einfach darum kümmern. Eine Beziehung und gerade auch eine Ehe bedeutet Arbeit. Man muss das wollen und sich aktiv Zeit nehmen."

Sie hätten sich teilweise auseinandergelebt und konnten während der Corona-Pandemie einigen Themen und Problemen nicht mehr aus dem Weg gehen, erzählt der Sänger. "Manchmal entsteht das aus dem Alltag heraus, manchmal sind es auch Prägungen oder Umgangsformen, die man teilweise hinterfragen sollte." Man solle vor allen Dingen immer bei sich selbst anfangen, habe Klaws gelernt.

Offenbar hat die Therapie geholfen: Das Ehepaar hat Ende August noch ein Kind bekommen. "Fertig" seien sie aber nicht mit der Therapie. "Man kann immer daran arbeiten", stellt Klaws klar. Wenn Probleme oder neue Themen anstehen, würden sie auch wieder ein paar Stunden Paartherapie in Anspruch nehmen.

"Das war auch wirklich mein Thema"

Der "DSDS"-Gewinner der ersten Staffel appelliert in dem Interview aus eigener Erfahrung auch an Männer im Allgemeinen, eine Therapie nicht als Schwäche anzusehen. "Das war auch wirklich mein Thema, das muss ich mal ganz klar sagen. Weil wir Männer denken immer, wir kriegen alles von alleine hin, wir sind so stark und wir brauchen keine Hilfe für irgendwas." Mittlerweile habe er gelernt: "Zugeben zu können, dass man Hilfe braucht und sich Hilfe nimmt, das ist die Stärke. Das ist nicht die Schwäche." Und weiter sagt er: "Manchmal wundert man sich, wie schnell es einem dann schon besser geht – und als Paar sowieso."

Klaws und seine Frau sind seit 2019 verheiratet und haben drei Söhne. Die beiden lernten sich 2010 bei gemeinsamen Proben zum Musical "Tarzan" kennen.