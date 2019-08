Alexander Knappe: Das ist sein neues Video „Paradies“

Ein Jahr nach seinem Top Ten Album „Ohne Chaos keine Lieder“ und kurz vor dem Start seiner aktuellen Deutschlandtour mit Orchester, meldet sich Alexander Knappe mit „Paradies“ zurück.

Heute wurde das neue Musikvideo zur Single veröffentlicht. Dabei hat Alex seine Fans aufgerufen ihre „Paradies-Momente“ einzusenden – ob auf dem Balkon, im Urlaub oder im Maisfeld vor der Haustür. Dieses tolle Video ist dabei rausgekommen.

Wo ist das Paradies?

Der neue Song beantwortet die Frage, wo dieses Paradies eigentlich zu finden ist, auf ganz eigene Weise. Das Paradies ist kein entrückter, fern abgelegener Ort, sondern liegt in uns. Und den Schlüssel haben wir ja fast immer selbst in der Hand. Ob wir nun täglich immer wieder durch unser Leben rasen, oder auch mal stehenbleiben, die Zeit anhalten und den Moment genießen – die Entscheidung liegt bei uns, Wir haben unser Glück selbst in der Hand, jeden Tag aufs Neue.

Clips der Fans im neuen Video

Alex über die Videoidee: „Ich hatte schon immer die Idee, aus persönlichen Videos meiner Fans ein Musikvideo zu basteln. Bei dem Song „Paradies“ wusste ich: das ist der richtige Moment! Wir haben die besten, witzigsten und spannendsten „Paradies Momente“ aus diesem Sommer festgehalten.“

Im September geht Alex dann mit großem Orchester auf Deutschlandtour. Mit im Gepäck Special Guests wie Jeanette Biedermann, Die Happy, Timur Bartels, Joel Brandenstein & Fury In The Slaughterhouse.

Tourdaten

06.09.2019 Thale, Bergtheater Thale

29.09.2019 Köln, Theater am Tanzbrunnen

30.09.2019 Frankfurt, Batschkapp

02.10.2019 Bremen, Pier 2

03.10.2019 Leipzig, Kupfersaal Leipzig

04.10.2019 Cottbus, Stadthalle Cottbus

05.10.2019 Lübeck, Musik- und Kongresshalle Lübeck

06.10.2019 Berlin, Columbiahalle

07.10.2019 Hamburg, Laeiszhalle (Großer Saal)