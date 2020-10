28.10.2020 10:03 Uhr

Alexander Zverev wird Vater: Ist Ex Brenda Patea schwanger?

Überraschung: Tennis-Star Alexander Zverev wird Vater! Aber von wem? Die Schwangerschaft verkündete seine Ex-Freundin das ehemalige GNTM-Model Brenda Patea.

Alexander Zverev und Brenda Patea waren rund ein Jahr ein Paar. Im August gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. Nun verriet das Model, dass die Beziehung nicht ganz ohne Folgen geblieben ist.

Sie ist schwanger

Ex-Freundin Brenda Patea verrät nun ganz offen: „Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex“, so das Model in dem Magazin „Gala“.

Der Weltranglisten-Siebte und das Berliner Model hatten sich Anfang August nach knapp einem Jahr Beziehung getrennt. Über die Trennung war bisher nicht so viel bekannt.

Das ist der Trennungsgrund

Das Baby sei aber nicht der Hauptgrund für das Liebes-Aus, viel mehr gab es in der einjährigen Beziehung ohnehin schon die ein oder anderen Problemchen, so Patea:

„Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen.“

Baby war nicht geplant

Das Model plant nun ihr Leben als alleinerziehende Mutter: „Das Kind war nicht geplant, aber ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch allein aufziehen zu können“, sagt Patea.

Zu Alexander Zverev habe sie seit August keinen Kontakt. Auf die Frage, ob sie sich das Sorgerecht mit ihm teilen wolle, stellt sie klar: „Das ist für mich ausgeschlossen.“