Ali Gatie wird als nächste große Nummer im Popzirkus gehandelt

Seit Ende Januar veröffentlicht Ali Gatie in schöner Regelmäßigkeit hochwertige Musik und Visuals, die ein weltweites Publikum in den Bann nehmen.

Heute lässt er auf seinen jüngst veröffentlichten Smasher „Running On My Mind” ein wunderschön gefilmtes Video unter der Regie von Russel Majik folgen. Das Visual fängt das Gefühl des Tracks und seinen unvergesslichen Refrain ein, in dem Ali Gatie über eine verlorene Liebe sinniert.

Im Video ist sind diese Emotionen in seiner Performance förmlich mit den Händen zu greifen. „Running On My Mind” folgt nur wenige Wochen nach dem Video zu einem weiteren brandheißen Track, „If I Fall In Love“, der bereits über 4 Millionen Mal angesehen wurde.

Schon drei Milliarden Streams

Ali Gatie, der in Mississauga vor den Toren von Toronto beheimatet ist, hat mit nahezu drei Milliarden Streams binnen Monaten hohe Wellen als Künstler geschlagen.

„Running On My Mind” ist die erste Single, die Ali seit seinem Hit-Song „What If I Told You That I Love You” veröffentlicht hat, die mit nahezu einer halben Milliarde Streams und über 52 Millionen Video-Views um den Globus fegte.

Wer ist Ali Gatie?

Aufgewachsen im Vorort Mississauga bei Toronto und irakischer Abstammung, ist der 23-Jährige zu einer einzigartigen Stimme in der Kultur aufgestiegen. Zwei Jahre nach seiner ersten Independent-Veröffentlichung haben seine Streams dank Ohrwürmern wie like „What If I Told You That I Love You”, „Say To You“, „It’s You” und „Moonlight” bald 3 Milliarden Abrufe durchbrochen und Ali Gatie in diesem Jahr als einen der überzeugendsten neuen Künstler an der Schnittstelle zwischen Pop und R&B etabliert.

Debüt-EP kam 2019

2019 veröffentlichte er seine Debüt-EP „YOU“, verbrachte mit seinem Durchbruch-Hit „It’s You“13 Wochen in den Billboard Hot 100 und erreichte Platin-Status, seine erste Serie von sechs Shows war binnen zehn Minuten ausverkauft. Auch in Deutschland waren sämtliche Konzerte innerhalb weniger Minuten ausverkauft – doch die Tour musste infolge des Coronavirus abgesagt werden…

Mega-Hype in Magazinen

Getragen von einer gewaltigen internationalen Fangemeinde und weltweiter medialer Aufmerksamkeit, berichteten u.a. Complex, Hypebeast, Billboard, Forbes, Genius und Nylon über Ali Gatie. Gatie widmet sich den existenziellen Themen, die große Künstler schon immer beschäftigt haben. Verletzlichkeit, Liebe und Hingabe sind Konzepte, mit denen er sich intensiv auseinandersetzt. Die Offenherzigkeit seiner Musik ist mit Händen zu greifen und die Zahl seiner Fans, liebevoll die LSNRS gekannt, nimmt beständig zu und folgt jedem seiner Worte gebannt.