Verließt die Band 2022 Alice Cooper: Großes Comeback für die Band – Nita Strauss ist zurück!

Alice Cooper and Nita Strauss - Texas 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2023, 10:00 Uhr

Alice Coopers langjährige Gitarristin Nita Strauss ist zu seiner Tourband zurückgekehrt.

Die 36-jährige Musikerin war von 2014 bis 2022 Teil der Gruppe, zu der auch Ryan Roxie, Tommy Henricksen, Chuck Garric und Glen Sobel gehören, nahm sich aber eine Auszeit, um Teil des Tourneeprogramms von Popstar Demi Lovato zu sein.

„Es wird großartig sein, sie zurückzuhaben“

Alice und Nita werden sich auf der kommenden „Too Close For Comfort“-Nordamerika-Tour des ‚School‘s Out‘-Rockers wieder vereinen, die am 28. April in Michigan beginnt. Alice und Co werden auch eine Reihe von Terminen auf Def Leppard und Motley Crues gemeinsamer „Freaks On Parade“ Tour spielen.

Der 75-jährige Rocker sagte über Nitas Rückkehr: „Sie ist zurück! Nita bat um eine Beurlaubung, um mit jemand anderem zu arbeiten, wozu ich meine Bandmitglieder immer ermutige. Ich mag es, wenn sie sich selbst herausfordern und neue Dinge ausprobieren. Ich bin meinem alten Freund Kane Roberts dankbar, dass er parat war und für sie eingesprungen ist, aber sie wird für die neue Tour, die Ende April beginnt, wieder bei uns sein. Es wird großartig sein, sie zurückzuhaben.“

Video News

Nita freut sich auf das Tourleben 2023

Nita fügte hinzu: „Vom Studio bis zur Bühne ist es immer eine große Ehre, mit Alice Cooper Musik zu machen! Ich freue mich sehr, die Band für die Termine 2023 wieder auf Tour zu begleiten und so sehe ich euch im April auf Tour. Lasst den Albtraum zurückkehren!“