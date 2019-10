Alicia Keys: Ihre Selbstzweifel machen ihr das Leben schwer

Alicia Keys hat Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Die ‚No One‘-Sängerin kämpft mit ihrem Selbstwertgefühl, wodurch sie die schlechte Angewohnheit bekam, sich selbst als Misserfolg zu betrachten.

Während des ‚Red Table Talk‘ auf Facebook mit ihrer Freundin Jade Pinkett Smith sowie deren Tochter Willow Smith und Adrienne Banfield-Norris erklärte die Sängerin: „Ich kämpfe gegen etwas, von dem ich denke, dass es Probleme mit dem Selbstwertgefühl sind.“

Quelle: instagram.com

„Ich könnte nicht verzückter sein“

„Aus welchem Grund auch immer habe ich das Gefühl, dass ich all das Großartige nicht verdiene. Ich versuche es schon so lange nieder zu machen und es wurde zu einer Angewohnheit, einer schlechten Angewohnheit.“

Auch in ihrem Buch ‚More Myself‘, das im November erscheint, spricht die 38-Jährige über ihre innere Gefühlswelt. So gab sie kürzlich in einem Statement bekannt, wie aufgeregt und dankbar sie dabei ihrer Freundin und Mentorin Oprah Winfrey ist:

„Ich könnte nicht verzückter sein, diesen Teil der Reise zu teilen und all die Wege zu gehen, durch die ich kontinuierlich lerne, die Wahrheit zu ehren. Neben meiner Schwester, Mentorin und Freundin Oprah ist dieses Buch das spannendste Kapitel bislang.“