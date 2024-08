Beauty & Fashion Alicia Silverstone: Einsatz für eine ’nachhaltigere Zukunft‘

Alicia Silverstone - Front Row Fashion Awards 21 - Credit Kristin Callahan/ Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 16:00 Uhr

Alicia Silverstone setzt sich dafür ein, durch den Verkauf und das Kaufen von getragener Kleidung eine „nachhaltigere Zukunft“ zu schaffen.

Die 47-jährige Schauspielerin und Aktivistin tat sich mit dem multinationalen E-Commerce-Unternehmen eBay zusammen, um sich für die Vorteile von Second-Hand-Mode einzusetzen.

Alicia verriet dabei, dass ihr das Second-Hand-Shopping „Freude bereitet“. Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber ‚WWD‘: „Es ist wichtig, dass alles, was ich mache, mein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft widerspiegelt. Der Re-Commerce ist so lohnend, weil ich dabei Dinge finden kann, die mir Freude bereiten, und gleichzeitig etwas dazu beitragen kann, den Abfall auf unserem schönen Planeten zu reduzieren.“ Ein von eBay in Auftrag gegebener Re-Commerce-Bericht 2024 stellte fest, dass „Re-Commerce – der Kauf und Verkauf gebrauchter Artikel – ein positiver Weg nach vorne sein kann, der Inspiration, Chancen und Hoffnung bietet“. In dem Bericht heißt es: „Inmitten umfassender makroökonomischer, klimatischer und gesellschaftspolitischer Herausforderungen ziehen wir Bilanz über das, was am wichtigsten ist. Viele von uns überdenken ihre Lebensentscheidungen, überprüfen ihre Karrierewege und priorisieren neu, was wir mit unserer Zeit anfangen wollen. Ob wir uns alten Leidenschaften wieder widmen, Gemeinschaften mit gemeinsamen Interessen bilden oder uns wieder dazu bekennen, unsere Werte zu leben, wir werden dadurch daran erinnert, wer wir sind – und finden Inspiration dafür, wer wir sein möchten.”