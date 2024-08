"Weiß jemand, was das ist?" Alicia Silverstone isst möglicherweise giftige Beere

Fans sorgen sich aktuell um Alicia Silverstone: In einem TikTok-Video isst die Schauspielerin eine eventuell giftige Beere. Dabei sagt sie noch: "Ich glaube nicht, dass man das essen sollte."

Ihre Neugierde könnte möglicherweise negative Folgen für Alicia Silverstone (47) haben. Die US-Schauspielerin befindet sich derzeit in England und ist dort auf der Straße auf eine Pflanze gestoßen, die sie nicht kannte. Ohne sich vorher zu vergewissern, ob die Früchte ebenjener giftig sind, hat sie vor laufender Kamera die Beeren probiert.

Alicia Silverstone glaubt nicht, "dass man das essen sollte" – und beißt rein

"Ich habe etwas entdeckt, von dem ich nicht weiß, was es ist, und ich brauche eure Hilfe", sagt Silverstone in einem TikTok-Clip und hält eine angebissene Beere in die Kamera. Sie habe mit anderen Personen darüber diskutiert, ob es sich um Tomaten handle. Das seien sie aber "definitiv nicht". Nachdem sie die Beere versehentlich fallen lässt, nimmt sie einen Biss von einer weiteren Beere und erklärt sogar noch: "Ich glaube nicht, dass man das essen sollte. […] Weiß jemand, was das ist?"

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren glauben zu wissen, dass es sich dabei um die Beeren eines Korallenstrauchs, unter anderem auch als Jerusalemkirsche bekannt, handelt – und die sind giftig. Entsprechend sorgen sich auch einige Userinnen und User. "Alicia, das ist gefährlich", heißt es da unter anderem. Oder auch: "Sogar meine Kinder wissen, dass man das nicht tun sollte, Alicia." Andere Fragen nach einem bisher ausstehenden Update, ob es der Schauspielerin gut geht.

Sollte es sich wirklich um einen Korallenstrauch handeln, könnte "Clueless"-Darstellerin Silverstone derzeit mit Beschwerden zu kämpfen haben. Laut Angaben des Universitätsklinikums Bonn kann es ab dem Verzehr von zwei Beeren zu Vergiftungserscheinungen kommen. Zu möglichen Symptomen gehören demnach unter anderem Bauchschmerzen, Durchfall und Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit. Eine kritische Dosis sei nicht bekannt.