Stars Alicia Silverstone kehrt nach 30 Jahren zu Clueless zurück

Alicia Silverstone - Bloomingdale's 150th Anniversary, Sept 9, 2022 New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 11:00 Uhr

Die 48-jährige Schauspielerin wird ihre berühmteste Rolle erneut in einer neuen TV-Serie spielen.

Alicia Silverstone wird ihre Rolle aus ‚Clueless‘ 30 Jahre später in einer neuen TV-Serie abermals verkörpern.

Die 48-jährige Schauspielerin erreichte mit ihrer Darstellung der verwöhnten Teenagerin Cher Horowitz 1995 ihren Durchbruch in Hollywood. Die beliebte Komödie, in der neben Silverstone auch Stacey Dash, Brittany Murphy und Paul Rudd zu sehen waren, wird aktuell in eine TV-Serie umgewandelt, die ersten Berichten zufolge eine Art Fortsetzung des Originalfilms werden soll. Dass die Hauptdarstellerin erneut in ihrer Paraderolle zu sehen sein wird, wurde zuerst von ‚Variety‘ berichtet. Zwischenzeitlich bestätigte Silverstone die Nachricht selbst über ihren Instagram-Account.

Für das Drehbuch der ‚Clueless‘-Serie zeigen sich die ‚Gossip Girl‘-Macher Josh Schwartz, Stephanie Savage und Jordan Weiss verantwortlich. Die Autorin und Regisseurin des Originals, Amy Heckerling, wird das Projekt gemeinsam mit Silverstone produzieren. Ursprünglich war eine ‚Clueless’-TV-Show bereits 2020 in Planung, letztendlich wurde daraus jedoch nichts. In den Neunzigern hatte es ebenfalls bereits ein Fernsehformat gegeben, das über drei Staffeln lief und Rachel Blanchard in der Rolle der Cher zeigte.