Film Alicia Silverstone: Rolle in ‚The Bird and the Bee‘

Bang Showbiz | 12.10.2023, 13:30 Uhr

Alicia Silverstone wird in dem kommenden Erotikthriller ‚The Bird and the Bee‘ mit von der Partie sein.

Die 47-jährige Schauspielerin hat sich dem Cast des sexuell aufgeladenen Films von Regisseur Justin Kelly neben Karl Glusman angeschlossen.

Die Produktion des Projekts ist in dieser Woche abgeschlossen worden, nachdem es im Rahmen einer SAG-AFTRA-Interimsvereinbarung inmitten des anhaltenden Streiks in Hollywood gedreht wurde. Der Film erzählt die Geschichte einer erfolgreichen Führungskraft (Silverstone), die sich gegen einen jungen Liebhaber (Glusman) wehrt, nachdem dessen Obsession mit ihr zu weit geht. Das Drehbuch zu dem Film stammt von ‚Atlantis‘-Darsteller Jack Donnelly, zu den Produzenten des Thrillers gehören Jordan Yale Levine und Jordan Beckerman. Kelly hatte ‚The Bird and the Bee‘ zuvor als „eine einzigartige Interpretation einer verdrehten Romanze, die ich gerne zum Leben erwecke, weil es nicht nur eine großartige Geschichte, sondern auch eine aufregende Abkehr von meinen vorherigen Filmen ist“ beschrieben. Der Regisseur enthüllte in einem Gespräch gegenüber ‚Deadline‘: „Ich fühle mich geehrt, zum zweiten Mal mit der legendären Alicia Silverstone (nach ‚King Cobra‘) und dem überaus talentierten Karl Glusman zusammenarbeiten zu können.“