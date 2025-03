Film Alicia Vikander: Sie taucht ‚extrem tief‘ in ihre Rollen ein

Alicia Vikander - Tribeca Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2025, 14:00 Uhr

Alicia Vikander verriet, dass sie es genieße, bei ihrer Arbeit aus ihrer Komfortzone herauszukommen.

Die 36-jährige Schauspielerin versucht zwar, „extrem tief“ in ihre Rollen einzutauchen, während es ihr jedoch wichtig sei, ihre Figuren am Ende eines Drehtages wieder hinter sich zu lassen.

Alicia, die im neuen Film ‚The Assessment‘ die Rolle der Virginia spielt, eine Gutachterin, die sich kindlich verhält, um die Eignung potenzieller Eltern beurteilen zu können, erklärte in einem Interview gegenüber ‚Hollywood Reporter‘: „Ich habe eine Person gespielt, die Method Acting betreibt, aber ich sehe mich selbst nicht so. Ich liebe es immer noch, extrem tief in die Rollen einzutauchen.“ Vikander fügte hinzu, dass sie es aber bevorzuge, die Arbeit am Filmset nach einem Drehtag hinter sich zu lassen, um neue Kraft tanken zu können. Die Darstellerin sagte: „Aber ich bin eher die Schauspielerin, die ihre Arbeit [am Set] hinter sich lässt, da ich neue Kraft brauche.“ Die 36-jährige Schauspielerin arbeitete in der Vergangenheit mit Method Actors zusammen und versteht deshalb, dass jeder seinen eigenen Prozess hat.